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Общество16 марта 2021 13:30

В Самаре составлен список крупнейших должников за водоснабжение

Возглавляют список три дома на проспекте Кирова
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре составили список крупнейших должников за водоснабжение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальщики составили список крупнейших должников за водоснабжение и водоотведение в Самаре. Как сообщают в «РКС-Самара» в списке есть как общежития для малоимущих, так и дорогие новостройки.

Возглавляют список с наибольшими долгами три дома на проспекте Кирова, в каждом из которых за воду должны более 2 млн рублей. Столько же задолжали жители дома на улице Победы.

Всего в список включили 50 адресов. В четырех домах должны более 2 млн рублей, в 15-ти домах – более 1 млн рублей.

Ранее коммунальщики выражали готовность снова начать отключать должников от канализации. Кроме того, энергетики направили потребителям-должникам цветные квитанции. Цветная маркировка призвана предупредить должников о том, что в ближайшее время энергетики будут взыскивать у них задолженность через суд.