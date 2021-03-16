В Самаре составлен список крупнейших должников за водоснабжение

В Самаре составили список крупнейших должников за водоснабжение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальщики составили список крупнейших должников за водоснабжение и водоотведение в Самаре. Как сообщают в «РКС-Самара» в списке есть как общежития для малоимущих, так и дорогие новостройки.

Возглавляют список с наибольшими долгами три дома на проспекте Кирова, в каждом из которых за воду должны более 2 млн рублей. Столько же задолжали жители дома на улице Победы.

Всего в список включили 50 адресов. В четырех домах должны более 2 млн рублей, в 15-ти домах – более 1 млн рублей.

Ранее коммунальщики выражали готовность снова начать отключать должников от канализации. Кроме того, энергетики направили потребителям-должникам цветные квитанции. Цветная маркировка призвана предупредить должников о том, что в ближайшее время энергетики будут взыскивать у них задолженность через суд.