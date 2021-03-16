Депутат-единоросс из Тольятти навестила своих подопечных в День добрых дел

Екатерина Кузьмичева помогает людям вместе с добровольцами из партийного центра в Тольятти

Член партии «Единая Россия» Екатерина Кузьмичева навестила своих подопечных в Тольятти. Депутат регулярно принимает участие в Дне добрых дел, совместно с тольяттинскими волонтерами.

- Сотрудничество с добровольцами длится почти год. Я регулярно, хотя бы раз в неделю, навещаю пожилых людей, а также многодетные семьи и семьи, где есть «особенные» дети, - рассказала первый заместитель председателя Самарской губернской думы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Кузьмичева.

Своим подопечным Екатерина Кузьмичева оказывает материальную и моральную поддержку. Так, продуктовая корзина оказалась очень кстати для пенсионерки из Тольятти, которая воспитывает двух внучек, а недавно перенесла коронавирус. Врачи диагностировали у женщины 40% поражение легких, но сейчас ее состояние улучшилось.

Депутат также навещает и другую пенсионерку, у которой проблемы со здоровьем. Бывшая активная общественница квартала в Тольятти пару лет назад перенесла инсульт, но до сих пор у нее не восстановилась полностью работа левой руки и ноги. Кроме того, у пенсионерки была онкологическая операция, и сейчас ей стало еще труднее заниматься бытовыми делами и ходить за продуктами. Депутат поручила врачам местной поликлиники проследить за состоянием здоровья пожилой подопечной.

- Волонтерское движение – это возможность делать добро. Именно такая возможность объединяет нас, партийцев и беспартийных, людей разного возраста и профессий. Мы делаем одно большое общее дело. Забота, поддержка и внимание – вот что необходимо всем, — сказала депутат.

Напомним, что 15 марта 2007 года был учрежден День добрых дел, который отмечают во многих странах мира, оказывая помощь и поддержку людям, которые в этом нуждаются.