В Самарской области обсудили, как привлечь в регион молодых специалистов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с участниками программы региональной стажировки РАНХиГС

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с участниками программы региональной стажировки РАНХиГС «Мастер государственного управления для руководителей».

Участники программы пробудут в регионе до конца недели, за это время они выработают механизмы, направленные на привлечение молодых специалистов в Самарскую область, а также изучить передовой опыт губернии по ряду направлений.

В регион участники приехали, имея, в том числе, готовые предложения. Среди них - продвижение бренда Самарской области, развитие туризма, формирование комфортной городской среды, развитие площадок для коммуникации вузов, студентов и работодателей, а также создание студенческого мультикампуса. Кампус в данном случае видят не как новое здание в виде корпусов или общежитий, а как центр коллаборации, созданный на базе опорных университетов.

Дорабатывать кейсы участники программы будут до конца недели совместно с командой областного правительства. Дмитрий Азаров подчеркнул, что крайне важно при доработке инициатив применять комплексный подход, который позволит в дальнейшем объединить существующие механизмы поддержки и привлечения молодежи с новаторскими идеями в единую систему.