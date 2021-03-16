За «пьяный» концерт в Самаре в 2019 году Диме Билану заплатили 4 миллиона рублей

Самара заплатила Билану четыре миллиона, а он вернул - семь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выступление Димы Билана на День города в Самаре состоялось в 2019 году, но до сих пор об этом скандальном концерте вспоминает вся Россия. «Пьяное» выступление оставило неизгладимое впечатление у жителей года – не часто увидишь российскую звезду на сцене в неадекватном виде, и издающим непонятные звуки в микрофон. Горожане жаловались на сорванный праздник и испорченное настроение, даже писали петицию, но заказчики в лице городской администрации решили, что работа артиста была выполнена и выплатили Диме Билану положенный гонорар.

По данным «Комсомольской Правды», на сайте государственных закупок до сих пор висит информация об аукционах на День города-2019. Городские чиновники заплатили российскому популярному певцу 4 миллиона рублей, сюда вошло обеспечение райдера, а также 50-минутное выступление на самарской сцене.

- Исполнитель выполнил работу в полном объеме, своевременно и надлежащим образом. Сумма договора на выступление составила 37 534 евро, что в переводе на рубли - 2 743 657 рублей, а также 1,2 миллиона на сопутствующие траты, - указали в отчете городские власти Самары.

Под сопутствующими тратами понимается, оплата VIP-зала в аэропортах Москвы и Самары – 152 тысячи рублей, авиабилеты для самого Билана и его команды – 560 тысяч рублей, охрана и сопровождающий автомобиль – 64 тысячи рублей, гримерная с подачей закусок и напитков – 84 тысячи рублей. Номер в гостинице Самары для артиста обошелся Самаре в 36 тысяч рублей, а для его команды подтанцовки – около 8 тысяч рублей.

Однако стоит отметить, что Дима Билан за свой скандальный самарский концерт заплатил сполна. Во-первых, он пожертвовал детской больнице деньги на новое оборудование, вложился в строительство детской площадки в городе, а также дал ещё один бесплатный концерт, но уже в трезвом виде. Извинения обошлись артисту в 7 миллионов рублей.