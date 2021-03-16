Самарские энергетики начали подготовку к весеннему паводку

В ССК готовы к весеннему половодью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С приходом весны люди начинают не только радоваться теплой погоде, но и готовиться к паводку, который может доставить много проблем. В АО "Самарская сетевая компания" тоже не оставляют без внимание половодье 2021 года. Энергетики уже приступили к реализации плановых мероприятий, которые обеспечат граждан бесперебойным электроснабжением даже в такой непростой период.

- Сотрудники проверили состояние вездеходного транспорта, плавсредства, насосное оборудование, дизель-генераторы и иную спецтехнику. Проведена ревизия материала для оперативного проведения возможных аварийно-восстановительных работ. Персоналом ССК осуществляется регулярный контроль технического состояния воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного подтопления, - рассказали в пресс-службе компании.

В ССК также организованы инструктажи и противоаварийные тренировки для персонала. Вся работа ведется в плотном взаимодействии с противопаводковыми комиссиями муниципалитетов и региона.

Особое внимание специалисты уделяют подстанциям, расположенным в низинах. Для предотвращения их подтапливания проводится обваловка и создание противопаводковых рвов. Персонал Сызранской ГЭС, находящейся в обслуживании АО "ССК", готовит гидротехнические сооружения станции к пропуску паводковых вод.

Жителей губернии предупреждают, что в период весеннего половодья есть опасность поражения электрическим током. Нельзя включать приборы в сеть в затопленных помещениях, а также приближаться к подстанциям, проводам и опорам ЛЭП, находящимся в воде. Обо всех нарушениях электроснабжения следует оперативно сообщать в диспетчерскую службу АО "ССК": 8 800 222 30 20.