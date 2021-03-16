В Самаре два человека попали в больницу после визита бывшего любовника

Оба пациента указали на Рената (на фото), но что стало причиной конфликта, пока не известно Фото: Соцсети

15 марта около полуночи в одну из самарских больниц одного за другим привезли двух пациентов с ножевыми ранениями.

Максиму М. 30 лет, он трижды судим, в том числе за мошенничество. Из той же квартиры, где жил молодой человек, в больницу привезли и Елену П. - свои 36 лет она также несколько раз побывала на скамье подсудимых, одно из самых серьезных обвинений – в причинении смерти по неосторожности.

В этот раз Елена и Максим, к которому она испытывает нежные чувства, сами стали жертвами расправы. Все дело в том, что к ним домой наведался бывший возлюбленный Елены – Ренат. И хотя мужчина, судя по профилю в соцсетях, женат и вполне доволен жизнью, претензии к «бывшей» у него, видимо, остались.

Сейчас мужчину разыскивают полицейские, а Елена и Максим пытаются оправиться от произошедшего в больнице. Сведений о возбуждении уголовного дела пока нет.