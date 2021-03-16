В оперштабе не рассказали подробности о жертвах коронавируса на 16 марта 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области подтверждено 227 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба заболеваемость коронавирусом в регионе пошла на спад.

По данным на 16 марта 2021 года в Самаре выявлено 48 случаев заболевания коронавирусом среди местных жителей. Почти такое же количество заболевших нашли в Тольятти – 45 человек. В Большеглушицком районе коронавирусом заболели 18 человек, а в Сызрани – 16 инфицированных. Поровну суточных заболевших в Волжском и Большеглушицком районах области – по 13 заболевших.

Из числа суточных зараженных, 190 человек были выявлены с ранее поставленным диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 37 человек не имели никаких клинических проявлений заболевания.

За сутки было зарегистрировано сразу 10 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Однако в оперативном штабе не раскрыли информации о новых скончавшихся. Всего в регионе за пандемию умерли 997 инфицированных.