В Тольятти полицейские задержали наркокурьера с экзотическим именем

У парня изъяли почти 1,2 кг героина Фото: ГУ МВД России по Самарской области

27-летний Марсель в руки тольяттинских силовиков попал вечером 14 марта. По оперативным данным, паренек нес собой крупную партию героина, расфасованную на 6 закладок поменьше.

Чтобы курьер не избавился от товара и не сбежал, «брали» при помощи спецподразделения «Гром». Задержание провели недалеко от ТЦ "Мадагаскар" на ул.Льва Яшина.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, у парня изъяли почти 1,2 кг героина.

О задержанном известно, что он нигде не работает, имеет судимости, в том числе за участие в незаконном обороте наркотиков и за воровство. Последний из приговоров он выслушал в этом году.

15 марта Марсель стал фигурантом нового уголовного дела – о попытке сбыта крупной партии героина. Сейчас полиция проверят его контакты, чтобы установить личности его сообщников.