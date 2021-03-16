В Самарской области стало меньше тяжелых случаев коронавируса

Чтобы справиться с болезнью, всех призывают прививаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало меньше тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения региона Армен Бенян рассказал в эфире на радио "Комсомольская правда", посвященном годовщине с момента обнаружения в регионе первого случая COVID-19.

- Доля тяжелых случаев была на уровне 10%, сейчас это 8%, но это снижение пока не столь значимое. Для каждого заболевшего человека это большой риск осложнений. История каждого человека уникальна и должна закончиться выздоровлением, - отметил Армен Бенян.

Он также уточнил, что возрастная статистика не сильно поменялась. Чаще всего болеют представители взрослого работоспособного населения. Дети же становятся переносчиками и заражают представителей старшего поколения, сами же они переносят болезнь максимально спокойно.

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