В Самарской области девушка хотела вернуть НДС с покупок, а в итоге потеряла все свои сбережения

Сейчас полицейские выясняют, кто еще мог пострадать от действий мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сижу я, листаю ленту в «Одноклассниках», и тут вижу пост о том, что есть организация, которая помогает вернуть НДС с покупок, оплаченных банковской картой, - вспоминала недавно в полиции события того рокового дня Татьяна Ж. из небольшого села в Сызранском районе. – Конечно, я перешла по ссылке, открылся сайт, там объяснялось, что к чему. Все казалось простым и логичным, оставалось только ввести данные своей банковской карты, а потом – коды из SMS-сообщений.

29-летняя девушка думала, что таким образом оплачивает услуги сайта и консультацию юриста, а на деле просто «слила» мошенникам все свои небольшие, но сбережения. Пока что речь идет о сумме в 14,8 тысяч рублей.

Полицейские 15 марта возбудили уголовное дело по факту мошенничества и сейчас выясняют, кто еще мог пострадать от мошенников, которые находят себе жертв на том же сайте.