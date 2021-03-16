В Самаре в бизнес-центре на Карла Маркса произошел пожар, эвакуировано 150 человек

В одном из офисов загорелась мебель Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Вечером, 16 марта, в бизнес-центре «Активный капитал», который находится по адресу: проспект Карла Маркса, 192, произошел пожар. По данным ГУ МЧС по Самарской области, горела офисная мебель на первом этаже здания.

- Сообщение поступило в 18:04, пожарные подразделения были автоматически высланы по повышенному рангу Пожар №2. В 18:26 объявили отбой повышенному вызову, в 18:41 возгорание удалось ликвидировать, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Прибывшие к месту ЧП пожарные установили, что на месте происходит горение мебели на площади 5 квадратных метров. Для безопасности из здания были эвакуированы 150 сотрудников и посетителей офисного центра. По данным ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.

- Для ликвидации пожара привлекались 78 человек личного состава и 22 единицы техники. В настоящее время устанавливаются причины возгорания, - отметили в региональном МЧС.

Напомним, в прошлую пятницу, 12 марта, в Самаре произошел крупный пожар в офисном центра «Скала» на Московском шоссе. Там произошло возгорание фасада с 1 по 8 этаж.