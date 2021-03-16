В Самаре День космонавтики будут праздновать весь год

В Самаре готовят план мероприятий в юбилейный год первого полета в космос Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 апреля 2021 года вся страна будет отмечать юбилей первого полета человека в космос. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с героем социалистического труда, академиком Российской Инженерной Академии, Почетным гражданином губернии, легендарным металлургом Максимом Оводенко, с которым обсудил план мероприятий к празднику в регионе.

- Самарская область, как космическая столица России, готовится к юбилею особым образом. Образовательные, просветительские, памятные и культурно-массовые мероприятия будут проходить до конца года, - отметил Дмитрий Азаров.

В день 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, в Самаре пройдет онлайн-медиаконцерт, где выступят артисты, прозвучат воспоминания ракетостроителей и покорителей космоса, а также пройдут интерактивные мероприятия, посвященные роли региона в становлении России как космической державы.

- По сути, это будет космический марафон, участниками которого станут все жители страны, ведь трансляция будет организована во все субъекты РФ. Это совместный мультимедийный проект правительства Самарской области и ГТРК «Самара» «Мой космос», - рассказал губернатор.

Губернатор акцентировал, что в летнее время года в Сааре будут проведены более масштабные праздничные и просветительские мероприятия. Они пройдут на площади Куйбышева, около стадиона «Самара Арена», на площади Славы и на других площадках города.

В свою очередь, академик Российской Инженерной Академии Максим Оводенко акцентировал внимание на том, что к участию в мероприятиях очень важно привлекать молодежь. Нужно более подробно рассказать о жителях Самары, которые участвовали в создании первой ракеты, ведь таких людей осталось очень мало и нужно о них знать и помнить.