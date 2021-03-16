Самарские врачи впервые провели уникальную операцию на запястье

Эти операции в России начали делать не так давно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи отделения травматологии и ортопедии №1 Клиник СамГМУ впервые в регионе провели УЗИ-ассистированную операцию при синдроме запястного канала через минидоступы. Уникальность такой операции в том, что она проводилась без вмешательства через разрез ткани, а через два небольших прокола, таким образом, пациент не чувствует сильного дискомфорта в послеоперационный период.

- Эти операции в России начали делать не так давно. Сам синдром запястного канала довольно распространен среди пациентов, так как оно возникает из-за постоянной работы за компьютером, а также из-за тяжелого физического труда. При таком диагнозе люди часто испытывают сильные боли в кисти, а также онемение в пальцах, - рассказал врач-травматолог-ортопед отделения травматологии и ортопедии №1 Клиник СамГМУ, кистевой хирург Никита Князев.

До недавнего времени операцию на запястье в Самарской области проводили через большой разрез, который рассекал поперечную запястную связку. После операции пациент часто испытывал боли еще некоторое время восстановления, кроме того он должен был находится в стационаре, под наблюдением врачей.

- Теперь операцию можно сделать с минимальным дискомфортом, через УЗИ-ассистирование. Сейчас мы делаем два небольших прокола, через которые вводим специальный инструмент. Он проводится внутри запястного канала, и на его конце есть специальный крючок, который аккуратно разрезает связку. Затем инструмент выводится, и остаются два маленьких прокола, которые практически не надо зашивать, - говорит кистевой хирург Никита Князев.

По словам врача, такая операция занимает около 10-15 минут, а также не требуется общий наркоз. Также пациент не испытывает болей в послеоперационный период, а значит может быть выписан из стационара на следующий день.

- Швы снимать не нужно, через 6-8 часов возвращается чувствительность, а легкое онемение уходит в течение месяца, - говорит врач.