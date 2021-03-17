В Самарской области потеплеет до +2 градусов

В Самарской области начинается потепление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни ожидается потепление до +2 градусов. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.

В среду, 17 марта, в регионе прогнозируют от 0 до -5 градусов, а в областной столице будет до -3 градусов. Утром местами возможна гололедица.

До конца недели в области немного потеплеет. Синоптики прогнозируют до +2 градусов в дневное время. Ночью при этом возможно до -8 градусов.

Не исключаются осадки - на четверг и пятницу прогнозируют мокрый снег. В целом синоптики ожидают, что температура в ближайшие дни будет постепенно повышаться.