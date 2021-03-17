В Жигулевске будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП с легковушкой и двумя фурами

В аварии погибли две пассажирки легковушки. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП с легковым автомобилем и двумя фурами. Уголовное дело передано в суд, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Авария произошла в апреле 2020 года. На трассе М-5 около Жигулевска "Шевроле Нива" при перестроении не предоставила преимущества грузовику, в результате чего автомобиль столкнулся с двумя большегрузами.

В результате аварии погибли две женщины в возрасте 70-ти и 65-ти лет. Еще одна пассажирка, 45-летняя женщина, а также 65-летний водитель "Нивы" были доставлены в больницу.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.