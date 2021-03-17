В Самарской области поздравили со 102-летием ветерана Великой Отечественной войны Евдокию Уткину

Участнице Великой Отечественной войны Евдокии Уткиной исполнилось 102 года

В Самарской области со 102-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны Евдокию Уткину.

Она отправилась на фронт в 1942-м году, когда ей было 23 года. Девушка служила зенитчицей в 28-й отдельной бригаде противовоздушной обороны Северного фронта. После ранения в 1944-м году она работала в военном госпитале, теперь уже сама помогала раненым.

После войны Евдокия Уткина вернулась в Сызранский район, где работала на благо родной земли сначала в колхозе, а затем в леспромхозе и вневедомственной охране.

Ранее в Самарской области с 8 марта поздравляли участниц Великой Отечественной войны, около их домов оркестр исполнил песни военных лет.