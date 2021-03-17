В Самаре на пожаре пострадал молодой мужчина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в Куйбышевском районе произошел пожар в жилом доме, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило во вторник, 16 марта. На улице Ляпиговской в жилом доме горели домашние вещи. Прибывшие на место пожарные установили, что площадь возгорания составила 2 кв. метра. В 18:21 пожар был ликвидирован.

На месте работали 11 человек личного состава и 3 единицы техники. В результате происшествия пострадал 36-летний мужчина. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Ранее в Самаре из бизнес-центра эвакуировали 150 человек.