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Коронавирус Covid-1917 марта 2021 11:13

В Самарской области 223 новых случаев заражения коронавирусом: данные на 17 марта 2021

Общее количество умерших с начала пандемии превысило 1 тыс. человек
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области с начала пандемии умерло более 1 тыс. заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 223 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Это наименьший показатель с конца ноября прошлого года. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 52 887 человек, из которых вылечились 49 347 заболевших, в том числе, 242 - за прошедшие сутки.

Зафиксировано шесть новых смертельных случаев, всего умерли 1 003 человека, у которых выявляли коронавирус.

В целом по стране за сутки 8 998 новых случаев, всего с начала пандемии заразились 4,4 млн человек.