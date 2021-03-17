В Самарской области с начала пандемии умерло более 1 тыс. заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 223 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Это наименьший показатель с конца ноября прошлого года. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 52 887 человек, из которых вылечились 49 347 заболевших, в том числе, 242 - за прошедшие сутки.

Зафиксировано шесть новых смертельных случаев, всего умерли 1 003 человека, у которых выявляли коронавирус.

В целом по стране за сутки 8 998 новых случаев, всего с начала пандемии заразились 4,4 млн человек.