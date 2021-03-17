Партия выступает за усиление ответственности в сфере обращения с животными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Законопроект о снятии запрета на умерщвление бездомных животных будет отозван из Госдумы. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" назвал инициативу закона живодерской и рассказал, что решение об отзыве принято после консультаций с руководством фракции в Госдуме.

«Соцсети накрыла волна возмущения законопроектом. Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию и нашими коллегами по фракции «Единая Россия» в Госдуме принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими «инициативами» ставить крест на всей работе», — сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Единая Россия» последовательно выступает за усиление ответственности в сфере обращения с животными. Так, с 1 января 2020 года заработали положения партийного законопроекта об ответственном обращении с животными. Речь идет о регулировании работы приютов, где категорически запрещено умерщвлять бездомных животных без необходимых медицинских показаний.

Кроме того, в середине прошлого года «Единая Россия» предложила правительству дополнительные меры за нарушение правил обращения с животными. Предлагается предусмотреть наказание за оставление на улице питомцев, за нарушение порядка содержания животных, в том числе порядка выгула, за нарушение правил обращения с животными в приютах и с животными, используемыми в культурно-зрелищных целях. Кроме того, в январе Минприроды поддержало инициативу партии о строительстве приютов для бездомных собак и кошек за счет софинансирования из федерального бюджета.