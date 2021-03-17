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Коронавирус Covid-1917 марта 2021 13:02

Самара и Тольятти на равных: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

За сутки умерли шесть заразившихся женщин
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области 223 новых заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 223 человека, говорится в сообщении регионального оперштаба.

В Тольятти и Самаре почти равные показатели, где заразились, соответственно, 57 и 51 человек. Во главе списка также Чапаевск, где 18, и Ставропольский район (16).

Из новых заразившихся 200 уже болели к тому моменту. как узнал, что у них COVID, 23 человека узнали о заражении при профосмотрах.

За сутки шесть новых смертельных случаев. Умерли шесть женщин в возрасте от 68-ми до 89-ти лет.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 52 887 человек, из которых вылечились 49 347. Умерли 1003 заразившихся.