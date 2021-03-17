В Роспотребнадзоре признали ошибку и разрешили не мыть подъезды в Самаре ежедневно

Теперь подъезд будут мыть с учетом требований жилищного законодательства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор назвал «технической неточностью» ежедневную уборку подъездов многоквартирных домов. В письме от 15 марта 2021 года указано, что при уборке подъездов необходимо руководствоваться жилищным законодательством, а при принятии СанПин 2.1.3684-21 в пункте 126, где говорится о проведении ежедневной влажной уборки подъездов, имеется техническая неточность.

- В связи с этим, в адрес территориальных органов Роспотребнадзора направлено методическое письмо, в соответствии с которым проведение влажной уборки в подъездах следует осуществлять с учетом требований жилищного законодательства, - говорится в письме Роспотребнадзора от 15 марта 2021 года.

Документ опубликовал на своей странице в твиттере руководитель регионального центра «ЖКХ-контроль», член общественной палаты Виктор Часовских. Однако не сообщается, когда эту "техническую неточность" уберут из нормативного акта.

Ранее сообщалось, что по новым утвержденным правилам СанПиНа, с 1 марта 2021 года в подъездах многоквартирных домов влажная уборка, с использованием чистящих и моющих средств, должна осуществляться каждый день, а дезинфекция мусоропроводов — ежемесячно.