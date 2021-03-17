В Самаре на полицейского напал мужчина, которого считали пропавшим без вести

Заявление о пропаже мужчины написала его сожительница Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Пропал, нет его уже несколько дней. Просто вышел из дома, и как в воду канул. На звонки не отвечает, у знакомых не появлялся, - Анна Л. слезно просила полицейских помочь с розыском ее возлюбленного. По ее словам, Рустам никуда уезжать не собирался, иначе бы она об этом знала.

Стражи порядка заявление о пропаже человека приняли, работу над ним поручили младшему лейтенанту полиции Олегу П. А тот сработал на «отлично»: уже 16 марта «потеряшку» нашел. Но тот оказался как будто не рад и набросился на стража порядка с кулаками.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, полицейскому пришлось обратиться в больницу с травмой руки. За нападение на представителя закона, который был при исполнении, Рустаму Х. теперь грозит уголовное преследование и реальное лишение свободы. Тем более, что он уже имеет судимость. Уголовное дело по факту ЧП пока не возбудили, полицейские ведут проверку.