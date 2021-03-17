Губернатор Дмитрий Азаров помог многодетной семье, у которых «особенный» ребенок

Многодетные родители обратились к губернатору за помощью через социальные сети

Во время рабочей поездки в Приволжский район губернатор Самарской области посетил многодетную семью, в которой один из сыновей нуждается в особенном уходе. Дмитрий Азаров вручил родителям сертификат на покупку специальной ортопедической кровати для маленького Славика с ДЦП.

- Славик нуждается в особенном уходе, а два месяца назад у нас появилась Юля, поэтому я сижу дома с детьми, а мой муж работает, - рассказала многодетная мама Анна Клементьева.

Семья постепенно отстраивают дом, в котором хватит места для всех детей. Дом строит сам глава семьи – после работы. Все деньги уходят в строительство, поэтому крупные покупки даются нелегко. И когда встал вопрос о приобретении специальной ортопедической кровати для Славика, Анна и Денис решили обратиться за помощью, написали Дмитрию Азарову в социальные сети.

Губернатор не оставил просьбу родителей без внимания, поэтому сразу по приезду в район, заехал в гости к семье Клементьевых. Врачи ставят 8-летнему Славе неутешительные прогнозы, но родители не опускают руки и регулярно возят сына в Самару на реабилитацию, а также проводят курсы массажа. По словам родителей, результат уже заметен — мальчик пытается самостоятельно стоять и уже делает первые шаги с поддержкой. Кроме того, Слава начал узнавать всех членов своей семьи.

Дмитрий Азаров предложил еще какую-либо помощь семье, но те отказались, ответив что больше ни в чем не нуждаются. У семьи не только добротный дом, но и собственное хозяйство — куры, свиньи и огород, на котором недавно установили большую теплицу, приобретенную на средства социального контракта.