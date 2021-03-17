Райффайзенбанк назвал критерии, на которые ориентируются россияне при выборе ипотеки

В онлайн-опросе приняли участие более тысячи жителей десяти городов-миллионников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однако согласно исследованию Райффайзенбанка, это далеко не единственный критерий принятия решения.

73% респондентов ценят надёжность банка. Для 55% важно, что будет после: комфортное обслуживание кредита, доступность службы поддержки, простые способы погашения, в том числе и досрочного, ведь жить с ипотекой долго. 42% отдают предпочтение своему зарплатному банку. Почти четверть (24%) опрошенных доверяет рекомендации друзей. Для трети россиян важна возможность подачи документов на ипотеку онлайн, а для 38% — скорость рассмотрения заявки.

При оформлении ипотечного кредита для большинства россиян (79%) важнее размер ежемесячного платежа, чем срок выплат — они предпочитают платить меньше, до дольше. Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет.

- Ипотека – это один из самых популярных способов решить квартирный вопрос. Клиенты выбирают банк не только по размеру процентной ставки по кредиту, но и цифровым возможностям. Преимущества получает тот, кто может максимально комфортно проводить удаленные сделки, – рассказывает Елена Попова, директор Райффайзенбанка в Самаре. – Сегодня более 70% заявок на ипотеку мы получаем из цифровых каналов, и это не предел. В Райффайзенбанке мы хотим, чтобы любая потребность клиента закрывалась моментально.

Об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.

В онлайн-опросе приняли участие более тысячи жителей десяти городов-миллионников, которые планируют приобрести недвижимость в ближайший год. Это мужчины и женщины (48% и 52% соответственно), большинство из которых старше 26 лет и зарабатывают в месяц от 30 до 60 тысяч рублей (54%). У 40% респондентов нет детей.