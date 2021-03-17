Депутаты Самарской губдумы увеличили возраст молодёжи до 35 лет

Теперь больше самарцев смогут получить молодежную господдержку Фото: Кирилл ЗАБУДСКИЙ

Депутаты Самарской губернской думы внесли законопроект, согласно которому предельный возраст участников молодежных объединений в Самарской области увеличивается с 30 до 35 лет. Это связано с тем, что региональное законодательство должно приводится в соответствие с федеральным, а в конце 2020 года на федеральном уровне был принят закон о повышении возраста молодежи до 35 лет.

- Я считаю, это очень важное изменение, потому что сегодня есть очень много различных как федеральных, так и региональных госпрограмм, в соответствии с которыми предоставляются льготы молодежи, - сказал председатель комитета Самарской Губернской Думы по культуре, спорту и молодежной политике Александр Милеев.

Напомним, что в конце 2020 года поправки в закон о молодёжной политике были одобрены в Госдуме РФ. Ранее к молодежи относились люди от 14 до 30 лет, теперь возраст увеличен до 35. Таким образом, больше людей смогут рассчитывать на меры господдержки, которые предусмотрены для молодых людей.