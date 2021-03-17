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Общество17 марта 2021 14:50

На дороги Самары нанесут разметку и поставят новые дорожные знаки за 207 миллионов рублей

Подрядчика ищут на сайте госзукупок
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Адресный перечень и схемы установки технических средств будут переданы исполнителю в течение 10 календарных дней после заключения контракта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте госзакупок появилась информация от департамента городского хозяйства и экологии Самары о поиске подрядчика на выполнении работ по нанесению разметки на дороги, а также по установке дорожных знаков и ограждений и монтаж светодиодных светофоров в Самаре. За работу готовы заплатить чуть больше 207 миллионов рублей из городского бюджета.

Победителя аукциона определят 26 марта, а работы организация должна будет выполнить в один этап до 31 октября 2021 года.

Напомним, что в Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт улиц города. Работы выполнены больше, чем на половину. С 1 апреля планируется начать поддерживающий ремонт, в том числе по технологии малыми «картами»