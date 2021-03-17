В Приволжье после реконструкции открылась новая современная школа

Ребята поблагодарили строителей, которые возводили школу, за возможность учиться в современных условиях

Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Приволжье Самарской области посетил одно из старейших образовательных учреждений области. В конце прошлого года школу реконструировали и фактически отстроили новый учебный корпус. Сейчас жители Приволжского района радуются современному оборудованию и комфортным кабинетам в новой школе.

- Мы ждали этой реконструкции 14 лет и вот сейчас наши ученики учатся на современном оборудовании в светлых и теплых помещениях, - радуется директор школы Елена Прудникова.

С начала 2021 года в школе учатся порядка 500 учеников, все они говорят, что у них появилось много новых возможностей для развития и участия\ в различных конкурсах и олимпиадах. В новой школе в Приволжье появился класс роботехники, современное оборудование, интерактивные доски, новые учебники, а также школьный музей и спортивный зал.

Дмитрий Азаров оценил возможности современной школы и подарил новый набор конструктора Лего и набор баскетбольных мячей. Кроме того, министру образования и науки области Виктору Акопьяну было поручено закупить в музей новую мебель и стеллажи для экспонатов, которые попросили дети.

- Мы сегодня видим, что сделано все качественно, красиво – на радость деткам. Это самое главное!» – подчеркнул Дмитрий Азаров