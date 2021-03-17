Самарская область лидирует по числу заявок на конкурс технологических проектов Startup Tour 2021

Победитель конкурса получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей

Самарский конкурс технологических проектов Startup Tour 2021 собрал 191 участника из 11 регионов страны. Большинство проектов представили участники из Самарской области. Главный приз — 300 тысяч рублей.

- Самарская область имеет высокий рейтинг в сфере научно-технического развития, инвестиционной привлекательности, является лидером в развитии государственно-частного партнерства. Вполне закономерно, что в регионе с благоприятным инновационным климатом Startup Tour вызвал столь высокий интерес, - отметил директор технопарка «Жигулевская долина»Александр Сергиенко.

Специальная комиссия выберет по 5 полуфиналистов в трех конкурсных треках. 25 марта они представят свои проекты и поборются за главный приз.

Наибольшее количество заявок (85) собрал конкурсный трек «Информационные технологии», на втором месте — «Индустриальные и энергетические технологии» (54), третье место у трека «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» (52).

Из Самары поступило 109 проектов, 51 из Тольятти, 3 из Новокуйбышевска, 2 из Чапаевска и по одной из Кинеля и поселка Волжский. Кроме того, в конкурсе примут участие технологические предприниматели из Саратовской области, Ульяновской области, Москвы, республики Башкортостан, из Тамбовской и Челябинской областей, Республики Татарстан, Подмосковья, Алтайского края и Ханты-Мансийского автономного округа (Югры).

Региональный этап Startup Tour в Самаре пройдет 25 марта онлайн на сайте startup-tour.ru. Зарегистрированные посетители смогут пообщаться с полуфиналистами, членами жюри, экспертами «Сколково» и другими участниками мероприятия. Все финалисты конкурса получат приглашения на крупнейшую стартап-конференцию в России и странах СНГ Startup Village, которая состоится в «Сколково» 27 и 28 мая.