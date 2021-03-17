В Самаре горит производственный цех на улице Утевской

Огонь распространился на 200 квадратных метрах Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Около половины четвертого вечера, 17 марта, в Самаре произошел крупный пожар на улице Утевская, 28. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- Прибывшими подразделениями установлено, что горит двухэтажное производственное здание на площади 200 квадратных метров. Для ликвидации было привлечено 96 человек и 28 единиц техники, - сообщили пожарные.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. В настоящее время работа по ликвидации крупного пожара в Куйбышевском районе Самары продолжается.