Появились новые подробности о пожаре на Утевской в Самаре 17 марта

Пожар распространился на 200 квадратных метрах в производственном корпусе на улице Утевская, 28
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре на улице Утевская произошел крупный пожар в одном из производственных зданий. По данным регионального МЧС, была угроза перехода огня на соседние здания, но пожарным удалось не допустить распространения пламени.
- На месте тушения пожара созданы три боевых участка. Два из них работают на ликвидацию, а третий на защиту соседнего строения, - сообщили в пресс-службе МЧС по Самарской области.
По данным ГУ МЧС, на двух участках уже объявлена локализация, а на третьем еще продолжается усиленная борьба с огнем. Полной локализации на всех трех боевых участках пока нет.
Ранее сообщалось, что пожар распространился на 200 квадратных метрах в производственном корпусе на улице Утевская, 28. Для ликвидации привлечено 96 человек и 28 единиц спецтехники.