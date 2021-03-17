Появились новые подробности о пожаре на Утевской в Самаре 17 марта

Пожар распространился на 200 квадратных метрах в производственном корпусе на улице Утевская, 28 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Утевская произошел крупный пожар в одном из производственных зданий. По данным регионального МЧС, была угроза перехода огня на соседние здания, но пожарным удалось не допустить распространения пламени.

- На месте тушения пожара созданы три боевых участка. Два из них работают на ликвидацию, а третий на защиту соседнего строения, - сообщили в пресс-службе МЧС по Самарской области.

По данным ГУ МЧС, на двух участках уже объявлена локализация, а на третьем еще продолжается усиленная борьба с огнем. Полной локализации на всех трех боевых участках пока нет.

Ранее сообщалось, что пожар распространился на 200 квадратных метрах в производственном корпусе на улице Утевская, 28. Для ликвидации привлечено 96 человек и 28 единиц спецтехники.