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Происшествия17 марта 2021 16:11

На пожаре на улице Утевская в Самаре объявлена ликвидация открытого огня

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Пожарные продолжают работать на месте ЧП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре произошел крупный пожар на улице Утевская, 28. Изначально огонь распространился на 200 квадратных метров в одном из производственных корпусов. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили о ликвидации открытого огня.

- В 16:57 объявлена ликвидация открытого огня. Пожарные продолжают работать на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Ранее сообщалось, что была угроза распространения огня на соседние строения, однако пожарным удалось не допустить перехода пламени на соседние здания.

ЧП