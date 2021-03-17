На пожаре на улице Утевская в Самаре объявлена ликвидация открытого огня

Пожарные продолжают работать на месте ЧП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре произошел крупный пожар на улице Утевская, 28. Изначально огонь распространился на 200 квадратных метров в одном из производственных корпусов. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили о ликвидации открытого огня.

- В 16:57 объявлена ликвидация открытого огня. Пожарные продолжают работать на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Ранее сообщалось, что была угроза распространения огня на соседние строения, однако пожарным удалось не допустить перехода пламени на соседние здания.