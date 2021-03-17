Общественный штаб наблюдения за выборами открывается в Самаре

На выборах будет работать несколько сотен, а может быть и тысяч наблюдателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общественный штаб наблюдения за выборами начал работу в Самаре. Первое заседание штаба состоялось в среду, 17 марта.

Председателем регионального штаба стала президент Нотариальной палаты Самарской области, член областной общественной палаты Галина Николаева.

В сентябре текущего года в Самарской области пройдут выборы депутатов Госдумы РФ, Самарской губернской думы и дополнительные выборы депутатов в нескольких муниципальных образованиях. Несмотря на то, что официальный старт избирательных компаний еще не дан, общественники уже начали готовится к выборам.

Ожидается, что на выборах будет работать несколько сотен, а может быть и тысяч наблюдателей. Весной и летом пройдет их обучение. Кроме того, эксперты в области избирательного права и юристы встретятся со студентами и активными избирателями, которым расскажут об изменениях в законодательстве и особенностях предстоящих избирательных кампаний.

Как рассказал сопредседатель общественного штаба, председатель комиссии общественной палаты Самарской области Виктор Полянский, наблюдатели могут взаимодействовать со всеми участниками избирательного процесса. Если наблюдатель заподозрит какие-либо нарушения, он сможет обращаться в избирательные комиссии и даже в правоохранительные органы.

В общественном штабе в четверг начнет работу телефон горячей линии, на который смогут обратиться желающие стать наблюдателями - 8 917 969 2958. Также свои вопросы и предложения они могут направить на электронную почту - opso63-on2018@yandex.ru.