Билайн на треть увеличил скорость мобильного интернета в Центральном регионе

Обновленная инфраструктура позволила создать дополнительную емкость сети

За 2020 год компания показала темп прироста сети LTE на 15%, а за последние два года количество 4G базовых станций в Центральном регионе выросло на рекордные 70%. Сейчас уже около 85% базовых станций оператора оснащены технологией 4G.

Лидерами по количеству запуску новых базовых станций стали Татарстан, Башкортостан и Марий Эл, Свердловская, Челябинская, Самарская и Саратовская области, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Обновленная инфраструктура позволила создать дополнительную емкость сети, повысить ее надежность в условиях возрастающих нагрузок и клиенты Билайн ускорились в мобильном интернете в среднем на 30% на многих территориях региона.

Важно не только строить новое, но и грамотно использовать существующий технический ресурс. В Казанском, Йошкар-Олинском, Уфимском, Оренбургском и Самарском отделениях компании были реализованы программы по рефармингу. Оператор расширил используемый частотный диапазон в сети LTE 1800, что привело к росту скорости даже в час пик и контент еще быстрее доставляется до клиентов. В итоге, скорость 4G интернета в Татарстане выросла на 20%, в Башкирии на 34%, в Оренбургской области на 47%, в Тольятти на 43%, а в Йошкар-Оле на 75%.

Наиль Галеев, технический директор Центрального региона ПАО «ВымпелКом»: «Сегодня абоненты отдают предпочтение скоростному мобильному интернету. Так трафик в сети Билайн в Центральном регионе вырос на 55% в декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ежемесячный показатель потребления трафика жителем региона приближается к 20Гб. В 2021 году мы продолжим поддерживать высокий темп развития сети, решая главную задачу – качественный сервис для наших клиентов».