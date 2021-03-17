Видео пожара на Утевской в Самаре 17 марта 2021 года: огонь охватил производственный цех

На месте продолжают работать пожарные Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Появилось видео пожара на Утевской в Самаре, который произошел 17 марта 2021 года. Огонь распространился на 200 квадратных метрах в производственном корпусе. На месте ЧП работают 96 человек личного состава и 28 единиц спецтехники.

- Изначально была угроза распространения огня на соседние строения, но пожарным удалось не допустить перехода пламени на другие здания. В 16:57 была объявлена ликвидация открытого огня, на месте продолжается работа пожрано-спасательных подразделений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Руководит тушением пожара заместитель начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Самарской области Игорь Быков.