Строители возвели стены нового модульного ковидного корпуса в больнице Середавина в Самаре

Продолжается строительство модульного корпуса ковидного госпиталя больницы Середавина

В Самаре и Тольятти возводят новые ковидные модульные корпуса на территориях клинических больниц. В Самаре модульный корпус строят на территории больницы имени Середавина, а в Тольятти - в городской клинической больнице №5. Подготовительные работы начались уже в конце прошлого года. На сегодняшний день завершены работы по прокладке коммуникаций и подготовке оснований, установлены металлоконструкции корпусов, выполняются монтажные работы фасадных панелей и кровли.

Площадь будущего модульного корпуса на территории Самарской областной клинической больницы Середавина составит свыше 2,7 тысяч квадратных метра. На сегодняшний день подготовительные работы завершены, проложены коммуникации, выполняется панельная сборка универсальных несущих конструкций.

- Работы ведутся согласно графику, в конце мая объект будет введен в эксплуатацию, - рассказал представитель подрядной организации Данил Когинов.

Напомним, что модульный корпус ковидного госпиталя предназначен для сортировки пациентов с коронавирусом. Именно здесь они будут проходить обследование до установки точного диагноза. Корпус в Середавина рассчитан на 70 мест, 10 из которых реанимационные.