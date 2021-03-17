ФАС заподозрила «Газпром межрегионгаз Самара» в нарушении правил конкуренции

ФАС разбирается в вопросах, связанных с Газпромом

Самарское управление ФАС России заподозрило Газпром межрегионгаз в нарушении закона о конкуренции. С обращениями к ведомству обратились ряд компаний: ООО «СВГК», ОАО «Самарагаз», ООО «Самараоблгаз-сервис», ОАО «Сызраньгаз». Они считают, что поставщик природного газа злоупотребляет доминирующим положением на рынке поставки голубого топлива.

Как говорится в сообщении, компании считают, что учет поставленного населению газа проводился не по требованиям законодательства. Также они жалуются, что им систематически не платят за транспортировку, а также не подписывают ряд актов, где указаны объемы фактических поставок.

В письме указывается, что все потери были отнесены на финансовый результат жалующихся компаний - при этом при расчете потерь использовался не предусмотренный действующим законодательством способ.

12 марта ФАС призвал компанию прекратить нарушения антимонопольного законодательства и устранить все спорные моменты.