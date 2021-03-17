В Самаре разрешили строить высотные дома вдоль Волги на Лейтенанта Шмидта

В Самаре появятся новые высотки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала проект постановления об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском районе Самары. Согласно документу данный участок может застраиваться многоэтажными домами.

- Установить вид разрешенного использования для изменяемого земельного участка, отнесенного по категории к землям населенных пунктов, границы которого сформированы на основании проекта межевания территории, площадью 8949 квадратных метров – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), - сказано в постановлении мэра Самары Елены Лапушкиной.

Напомним, что улицу Лейтенанта Шмидта планируют отремонтировать, на эти цели в начале года были заложены 6 миллионов рублей. Однако сроки реконструкции пока не озвучили.