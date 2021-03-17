В Тольятти сбили первоклассника, который перебегал дорогу в неположенном месте

Мальчика сбили вне пешеходного перехода Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

17 марта, в 17 часов вечера в Тольятти водитель на автомобиле Лада Ларгус сбил 7-летнего мальчика. По данным ГУ МВД По Самарской области, ДТП произошло напротив дома №106 по улице Ларина.

- Несовершеннолетний пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего с травмой головы госпитализировали в городскую больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, что днем ранее, 16 марта в Самаре произошла похожая авария с несовершеннолетним. На улице Мориса Тореза был сбит 8-летний мальчик, который возвращался домой с тренировки.