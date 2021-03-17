В Самаре потушили пожар на улице Утевская

Пожарные успешно справились с крупным пожаром на производстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары произошел крупный пожар на промышленном предприятии. По данным МЧС, горел производственный корпус на улице Утевская, 28.

- Сообщение о пожаре поступило в 15:17. Для ликвидации возгорания были привлечены 100 человек и 31 единица спецтехники. В 18:54 пожар удалось ликвидировать на площади 200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным главного управления, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, во время тушения пожара на Утевской, была угроза распространения огня на соседние здания, однако силами пожрано-спасательных подразделений этого удалось избежать.