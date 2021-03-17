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Происшествия17 марта 2021 20:13

В Самаре потушили пожар на улице Утевская

Возгорание ликвидировано на площади 200 квадратных метров
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Пожарные успешно справились с крупным пожаром на производстве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары произошел крупный пожар на промышленном предприятии. По данным МЧС, горел производственный корпус на улице Утевская, 28.

- Сообщение о пожаре поступило в 15:17. Для ликвидации возгорания были привлечены 100 человек и 31 единица спецтехники. В 18:54 пожар удалось ликвидировать на площади 200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным главного управления, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, во время тушения пожара на Утевской, была угроза распространения огня на соседние здания, однако силами пожрано-спасательных подразделений этого удалось избежать.

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