В Самаре подешевели зарубежные туры и путевки в фитнес

Стоимость спорта не выросла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарастате подсчитали, какие услуги больше всего подешевели в Самарской области а какие подорожали. Выяснилось, что сильнее всего упали цены на услуги в сфере зарубежного туризма - данные приводятся на декабрь по отношению к декабрю прошлого периода. Это объяснимо, ведь из-за пандемии многие направления оказались закрыты и спрос на подобные товары упал.

Также дешевле стали путевки в фитнес-центры. А вот сильнее всего подорожало страхование, его цена выросла на 9,7%. Тарифы на санаторно-оздоровительные услуги выросли на 3,7%. На медицинские - на 2,8%. Дошкольное воспитание, образование и услуги учреждений культуры не дорожали в декабре 2020 года.

Среди непродовольственных товаров от декабря к декабрю больше всего выросли цены на медикаменты - на 11,6%, моющие и чистящие средства подорожали на 10,8%, электротовары на %, табачные изделия на 8,2%.