До конца недели будет идти снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самару, наконец, приходит весеннее тепло. Столбики термометра поползли вверх, а значит, скоро в городе всё по-весеннему зацветет, а зимние пуховики отправятся пылиться в шкаф. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в конце рабочей недели.

В четверг, 18 марта, днем в Самаре местами пройдет мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем от +1 до +3 градусов, а ночью до -6. Ветер будет дуть с юго-востока, со скоростью 7-12 м/с.

В конце рабочей недели, в пятницу, днем также пройдет небольшой снег. В Самаре температура воздуха днем составит -1…+1, а ночью похолодает до -6 градусов. Ветер будет дуть холодный, северный, со скоростью до 13 м/с.

В субботу в Самаре станет немного прохладнее. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0…-2, а ночью до -5 градусов. Также как и в предыдущие дни, будет идти небольшой снег.