В Самаре на Галактионовской обрушилась несущая стена жилого дома

Несущая стена полностью обрушилась в жилом доме Фото: Поисково-спасательный отряд Самары

Утром, 18 марта, в Ленинском районе Самары произошло крупное ЧП. В жилом доме на улице Галактионовская, 84 обрушилась несущая стена. Об этом сообщают спасатели Поисково-спасательного отряда города Самары.

- Произошло обрушение несущей стены двухэтажного многоквартирного дома на площади 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ПСО г. Самары.

В настоящее время на месте ЧП работают все экстренные службы города. Администрация Ленинского района выделила автобус для обогрева жильцов аварийного здания. Сейчас решается вопрос о дальнейшем размещении пострадавших.

Напомним, что в сентябре прошлого года на улице Галактионовская,153 произошло обрушение стены многоквартирного дома. Тогда у дома полностью рухнула торцевая стена. Жителей расселили и начали устранять последствия обрушения.

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