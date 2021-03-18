Видео с места обрушения стены дома в Самаре на Галактионовской 18 марта 2021 года: что происходит на месте ЧП сейчас

В жилом доме обрушилась несущая стена Фото: ПСО г. Самары

В социальных сетях опубликовали видео, снятое на месте обрушения стены в Самаре на улице Галактионовская 18 марта 2021 года. ЧП произошло утром, около 6 часов. На месте происшествия работают экстренные службы города.

- Жильцы не пострадали, сейчас для них администрацией района выделен автобус для обогрева. Решается вопрос об их временном размещении, - рассказали в ПСО г. Самары.

По данным ГУ МЧС по Самарской области площадь обрушения составила 150 квадратных метров. К ликвидации ЧП привлечено 40 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. Работы экстренных служб на месте происшествия продолжаются.