Прокуратура проводит проверку по факту обрушения стены на Галактионовской в Самаре

Несущая стена обрушилась на площади 150 кв.м.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В 6 утра, 18 марта, в Ленинском районе Самары произошло крупное ЧП. На улице Галактионовская,84 обрушилась несущая стена жилого многоквартирного дома. К счастью, погибших и пострадавших нет.
- Жильцов эвакуировали. Администрация района разместила пострадавших во временном пункте. В настоящее время производится ликвидация последствий обрушения, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия выехали заместитель прокурора области Алексей Павлов, прокурор Самары Артем Ярыгин и исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Виталий Дубков. По результатам прокурорской проверки будет дана оценка действиях должностных лиц, которые несут ответственность за содержание многоквартирного дома.
- Прокуратура взяла на контроль вопрос обеспечения временным жильем пострадавших, в результате обрушения стены в доме на Галактионовской, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, что несущая стена обрушилась в доме 1909 года постройки. На сегодня в многоквартирной двухэтажке зарегистрировано 22 человека. Администрация решает вопрос с выделением жилья из маневренного фонда.
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