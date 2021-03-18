Сегодня в одном из трамваев в Самаре весь день можно кататься бесплатно

Блогер @prostoy.sanya из Самары запустил акцию для пассажиров самарского трамвая Фото: instagram.com/prostoy.sanya

Сегодня, 18 марта 2021 года, с 8 утра и до 6 вечера в трехсекционном трамвае №5 для всех пассажиров проезд бесплатный. Об этом сообщил самарский блогер Простой Саня.

- Запускаем аттракцион невиданной щедрости в Самаре. 18 марта в трамвае №5 будет бесплатный проезд. А вечером разыграем подарки для наших подписчиков, - рассказал журналисту КП-Самара блогер.

Условия акции очень просты - проезд для пассажира трамвая №5 будет абсолютно бесплатным, а если он еще и выложит фотографию с визиткой блогера из транспорта в свой Инстаграм, отметит там блогера Просто Саня, то получит возможность выиграть приз.

Чтобы побороться за главный приз, нужно выложить фото визитки или наклейки на стекле в Инстаграм и получить "номерок" Фото: Дмитрий Ткаченко

- Гарантированный подарок получат все участники, но только некоторые удостоятся главного приза, - говорит инициатор акции.

Каждый участник получит номер, а победителей определят вечером, с 18 до 21, по адресу: Самара, ул. Потапова, 7.