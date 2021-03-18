Момент ДТП с наездом на ребенка в Тольятти попал на камеру видеорегистратора

Мальчик не убедился в своей безопасности, а водитель не снизил скорость Фото: скриншот из видео

Вечером, 17 марта 2021 года, в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. По данным ГУ МВД по Самарской области, напротив дома №106 по улице Ларина, 61-летний водитель на автомобиле Лада Ларгус сбил 8-летнего пешехода. Сотрудники ГИБДД опубликовали видео с регистратора водителя отечественной легковушки.

- Мальчик выбежал на проезжую часть, не убедившись в своей безопасности. В результате ДТП, ребенок получил травму головы и был госпитализирован в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении водителя возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего».

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о соблюдении скоростного режима, а также просят быть предельно внимательными на дороге ведь дети – самые непредсказуемые участники дорожного движения. Кроме того, родителям стоит еще раз напомнить своим детям о правилах дорожного движения и о том, что при переходе улицы необходимо убедиться в своей безопасности.