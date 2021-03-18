Крымских депутатов пригласили на образовательный форум в Самару

Самарские единороссы помогут молодым крымским депутатам получить новые знания

Накануне седьмой годовщины возвращения полуострова в состав России они провели телемост с крымчанами, пригласив коллег на образовательный форум в Самару. В телемосте приняли участие молодые депутаты ряда муниципалитетов полуострова, а также их самарские коллеги.

- Уже сейчас можно подводить итоги и делиться интересными практиками, - считает председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по вопросам здравоохранения Анна Рубель.

Крымские молодые депутаты рассказали о возможностях, которые открылись для молодежи полуострова после «Крымской весны». Для жителей полуострова стало доступным бесплатное образование, увеличилось количество мест в детских садах и «на бюджете» в вузах. Заработали молодежные и студенческие организации, инициативные крымчане дали старт развитию института молодежной политики в регионе.

- После воссоединения с Россией на полуострове стало намного спокойнее, люди получили веру в стабильность жизненного уклада и гарантии безопасности, - отметили депутаты.

Самарские коллеги пригласили крымчан принять участие в форуме «Школы муниципального депутата», где большинство слушателей - молодые народные избранники, добровольцы, общественники, которые делятся опытом волонтерской работы. Кроме того жителей Крыма пригласили посетить Самару, прогуляться по Крымской площади и принять участие в молодежном форуме «Иволга».

Напомним, что Крым вернулся в состав России в 2014 году, по итогам референдума за присоединение выступили 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя.