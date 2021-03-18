Обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 18 марта 2021 года

Заболеваемость снижается, а смертность растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердился у 219 человек. В регионе наблюдается постепенный спад заболеваемости среди местных жителей. На сегодняшний день за весь период пандемии коронавирусом заразились 53 106 местных жителей.

Из общего числа заболевших, по данным на 18 марта, уже 49 585 пациентов успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки диагноз был снят у 238 пациентов.

Печальная статистика в регионе не такая радостная, несколько дней подряд фиксируются летальные случаи среди больных с коронавирусом. Так, на 18 марта, за сутки скончались еще 4 пациента, всего за пандемию с коронавирусом не смогли справиться 1007 человек.