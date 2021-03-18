Как ретейлеры зарабатывают на покупателях в условиях снижения платежной способности россиян

Текущая ситуация сохранится, если не начать использовать мировой опыт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время пандемийного 2020 года многие россияне отчетливо почувствовали рост цент на некоторые категории продуктов. Средний чек в крупных сетях вырос больше официальной инфляции, хотя до этого не превышал её. Портал NEWS.ru выяснил, стоит ли обвинять в росте цен ритейлеров или такие «аппетиты» вполне имеют объяснение.

В 2020 году удар по собственному кошельку ощутили не только потребители, но и сельскохозяйственные производители. А вот торговые сети, наоборот, в накладе не остались. По данным открытых источников, в России во время пандемии открылись около 320 новых производств и тысячи магазинов.

Когда всем остальным было нелегко, торговые сети набирали обороты по продажам своей продукции. Так, крупнейший в России ретейлер X5 Retail Group (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») в III квартале прошлого года увеличил чистую прибыль в 5,3 раза, почти до 11,9 млрд рублей. Выручка сети магазинов «у дома» «Пятёрочка» (+18,4%) стала самой высокой за последние два года, превзойдя показатели первых двух кварталов 2020 года (17,4% в I квартале и 16,1% в II).

А вот в крупнейшей сети по числу магазинов «Магнит» по итогам года выросла в 2,2 раза, до 37,8 млрд рублей. Чистая прибыль «Ленты» по МСФО по итогам 2020-го составила 16,5 млрд рублей против убытка в 2,8 млрд рублей годом ранее.

Из этого можно сделать вывод, что пандемия положительно повлияла на бизнес торговых сетей. Кроме того, средний чек у них вырос больше официальной инфляции.

- Официальная инфляция составила 4,9%, в то время как продовольственные товары (по тем же официальным данным) подорожали на 6,7%. За те же 12 месяцев средний чек у «Ленты» вырос на 11,6%, X5 Retail Group — на 12,2%, у «Магнита» — на 14,1%, а у «О'Кей» — на все 18%. Для сравнения: в 2019 году рост среднего чека у «Магнита» составил 2,8%, у X5 Retail Group — 1,9%, у «О'Кей» — 0,9%, а у «Ленты» вообще снизился на 1,9%. И всё это при инфляции в 3%, - цитирует данные портал news.ru.

К компании X5 это объяснили тем, что во время самоизоляции люди стали реже ходить по магазинам, однако при этом каждый раз покупали больше обычного. Но здесь можно поспорить, ведь наибольший прирост среднего чека пришёлся на III квартал, когда режим самоизоляции был отменён.

Эксперты подтверждают, что крупные ретейлеры часто, выдавливая с рынка мелкие магазины, начинают диктовать покупателям свои условия. Но признать их полностью «виновными» в повышении цен нельзя.

- Действительно, наценка на товар часто составляет 100 %, ер при этом продавец оплачивает издержки, в том числе и за товары с истекшим сроком годности, - говорят эксперты.

Таким образом, ретейлер закладывает различные затраты в цену товара, чтобы не уйти в минус. Это логично. Но даже завышать цены сверх меры им не нужно, ведь заработок будет зависеть от ситуации на рынке.

Многие эксперты уверены, что наценки должны контролироваться на уровне государства или по регионам. Но в существующих реалиях это практически невозможно, так как российские предприниматели не продавцы, а инвесторы, которые хотят зарабатывать.