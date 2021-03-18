Жители Самарской области удивились необычному цвету выпавшего снега

Из-за песчаных бурь снежный покров окрасился в коричневый цвет Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В социальных сетях появились фотографии от жителей Самарской области, которые сфотографировали необычное природное явление. По словам авторов фото, утром, 18 марта, в регионе выпал желто-коричневый снег.

- Я в недоумении! У нас в Борском районе выпал снег и вся поверхность коричневая! Где экологи, возьмите пробу снега, - пишет местная жительница Ольга.

В комментариях под постом многие самарцы подтвердили природное явление. Необычные осадки наблюдали в Отрадном и Кинель-Черкасском районах.

Однако коричневый снег удивил не только жителей Самарской области, но и соседей – Саратов и Ульяновск.

-Предположительно, такое природное явление может быть связано с песчаными бурями на территориях восточных стран, из-за чего в атмосфере могут присутствовать частицы пыли и песка, - рассказали синоптики.

В Приволжском УГМС сообщили, что пробы снега в Самарской области были взяты и в течение дня будут известны результаты исследования.